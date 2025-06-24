Президент Ирана: Израиль не сумел достичь своих целей

Израиль не сумел достичь своих целей и заплатил "ужасную цену за агрессию" против Ирана.

Израиль не сумел достичь своих целей и заплатил высокую цену за атаки на Ирана.

Как передает Report, об этом заявил президент исламской республики Масуд Пезешкиан в обращении к иранскому народу.

"Противник потерпел неудачу в достижении своих целей по уничтожению объектов и срыву ядерных исследований в Иране, (провоцированию) социальных беспорядков (в республике)", - отмечается в тексте, который распространила пресс-служба иранского президента.

По словам Пезешкиана, масштаб разрушений в Израиле вследствие ответных ударов иранских ВС продемонстрировал миру, что "цена этой авантюры против такой великой страны, как Иран, оказалась ужасно высокой".