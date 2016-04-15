Президент и правительство России обнародовали свои доходы за 2015 год

Баку. 15 апреля. REPORT.AZ/ Совокупный доход президента России Владимира Путин за 2015 год составил чуть более 8,89 млн. руб. (133,5 тысячи долларов США), что на 1,23 млн. руб. (18,5 тысяч долларов) больше, чем годом ранее. Доходы премьера Дмитрия Медведева выросли на 700 тыс. (10,5 тысяч долларов США) и составили почти 8,78 млн. (132 тысячи долларов США).

Как сообщает Report, об этом следует из декларации о доходах, размещенной сегодня на сайте Кремля.

Никаких изменений в списке подлежащего декларированию имущества президента Владимира Путина не произошло. Ему, как и год назад, принадлежат два автомобиля ГАЗ М-21, внедорожник "Нива" и автомобильный прицеп "Скиф", а также гараж площадью 18 квадратных метров, квартира площадью 77 квадратных метров и земельный участок в 1500 "квадратов".

Кроме того, в пользовании президента России находятся гаражное место и квартира площадью 153,7 квадратных метра.