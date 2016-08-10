Маргвелашвили: Грузия готова к прямому диалогу с Россией на своих условиях

Баку. 10 августа. REPORT.AZ/ Президент Грузии Георгий Маргвелашвили выразил готовность к прямому диалогу с Россией при соблюдении определенных условий, сообщает Report со ссылкой на Sputnik-Грузия.

"Если со стороны России будет осознание того, что Грузия не является врагом России, а настроена лишь на дружелюбные отношения в условиях защиты своего суверенитета, то на всем этом фоне и на фоне работы соответствующих ведомств, безусловно, такая встреча будет иметь смысл", - заявил Г.Маргвелашвили в эфире телекомпании "Маэстро".

По его словам, дипломатия и политика - это разговоры, а не "бряцанье оружием". Грузинский президент выразил надежду, что рано или поздно Грузия и Россия придут к контексту рационального диалога.

Грузия разорвала дипотношения с Россией в ответ на признание Москвой независимости Абхазии и Южной Осетии в августе 2008 года. Представители нового правительства Грузии, которые пришли к власти по итогам выборов в октябре 2012 года, назвали одним из главных приоритетов внешней политики нормализацию отношений с РФ.