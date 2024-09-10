Президент Грузии заявила о готовности баллотироваться на второй срок

Президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила о готовности баллотироваться на второй срок.

Президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила о готовности баллотироваться на второй срок для того, чтобы способствовать европейской интеграции страны.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом она заявила в интервью французской газете Le Figaro, опубликованном на сайте президента Грузии.

"Я готова взять на себя большую ответственность, в том числе [баллотируясь] на второй срок, чтобы Грузия вернулась на европейский путь. Если предложенная мной хартия (план действий для оппозиции в случае победы на выборах) заработает, я готова быть переговорщиком с нашими европейскими партнерами", - заявила Зурабишвили.