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Президент Грузии заявила о готовности баллотироваться на второй срок

Президент Грузии заявила о готовности баллотироваться на второй срок Президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила о готовности баллотироваться на второй срок.
В регионе
10 сентября 2024 г. 16:12
Президент Грузии заявила о готовности баллотироваться на второй срок

Президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила о готовности баллотироваться на второй срок для того, чтобы способствовать европейской интеграции страны.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом она заявила в интервью французской газете Le Figaro, опубликованном на сайте президента Грузии.

"Я готова взять на себя большую ответственность, в том числе [баллотируясь] на второй срок, чтобы Грузия вернулась на европейский путь. Если предложенная мной хартия (план действий для оппозиции в случае победы на выборах) заработает, я готова быть переговорщиком с нашими европейскими партнерами", - заявила Зурабишвили.

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Версия на азербайджанском языке Salome Zurabişvili ikinci müddətə prezidentliyə namizədliyini irəli sürəcək

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