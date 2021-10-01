Президент Грузии заявила, что никогда не помилует Саакашвили

Президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила, что не помилует задержанного бывшего главу государства Михаила Саакашвили, передает Report.

Президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила, что не помилует задержанного бывшего главу государства Михаила Саакашвили, передает Report.

"Все едины перед законом. Многие спрашивают, помилует ли президент Саакашвили, ответ один, простой и окончательный - нет, никогда", - сказала она на брифинге.

По словам Зурабишвили, экс-президент прибыл в Грузию, чтобы внести дестабилизацию. Президент добавила, что не помилует Саакашвили, чтобы "быть честными перед людьми, пострадавшими от его режима".

Ранее грузинский премьер Ираклий Гарибашвили заявил, что Саакашвили задержан в Грузии.