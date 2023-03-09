Президент Грузии призвала власти воздержаться от применения силы в отношении протестующих

Президент Грузии Саломе Зурабишвили призвала власти страны воздержаться от применения силы в отношении протестующих против принятия законопроекта об иноагентах.

Президент Грузии Саломе Зурабишвили призвала власти страны воздержаться от применения силы в отношении протестующих против принятия законопроекта об иноагентах.

Как передает Report, об этом она заявила в эфире американского телеканала CNN .

"Пусть власти поймут, что у них последний шанс разорвать дистанцию с населением, которая все увеличивалась и увеличивалась. У них последний шанс продемонстрировать, что они не являются неформальной пророссийской силой. У них последний шанс показать, что то, что они проевропейские, не пустые слова, а их цель. Пусть они воздерживаются от любого применения силы, это мое обращение к ним отсюда", - сказала Зурабишвили.

Президент, которая находится с визитом в Нью-Йорке, также подчеркнула, что "полностью поддерживает" проходящие в стране протесты.

7 марта парламент Грузии принял в первом чтении грузинскую версию законопроекта об иностранных агентах. Параллельно с заседанием у здания парламента собрались тысячи протестующих против законопроекта. Ситуация на акции протеста обострилась после поддержки депутатами парламента этого документа. Спецназ для разгона протестующих применил слезоточивый газ и водометы, ночью силовики вытеснили участников акции с прилегающей к парламенту территории.