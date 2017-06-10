Президент Грузии признался, что несколько раз думал о досрочной отставке

Баку. 10 июня. REPORT.AZ/ Президент Грузии Георгий Маргвелашвили впервые публично заявил, что несколько раз думал об уходе с занимаемого поста, передает Report со ссылкой на ТАСС.

"Человек, когда думает о своем будущем, всегда думает о каких-то неординарных шагах. В период пребывания на посту президента Грузии я по-разным причинам несколько раз подумывал об отставке", - сказал он в интервью тбилисскому телеканалу "Пирвели".

При этом он отметил, что "должность президента - это не только высокий пост и титул, а фактор доверия и ответственности".