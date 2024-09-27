Президент Грузии подписала закон "Об амнистии"

Президент Грузии Саломе Зурабишвили подписала принятый парламентом законопроект "Об амнистии", предусматривающий освобождение сотен заключенных.

Президент Грузии Саломе Зурабишвили подписала принятый парламентом законопроект "Об амнистии", предусматривающий освобождение сотен заключенных.

Как передает Report, об этом сообщают грузинские СМИ.

Отмечается, что при этом назвала инициативу правящей партии "косвенным подкупом" избирателей перед выборами.

"Принятие парламентом Грузии по инициативе партии власти закона об амнистии перед выборами однозначно является косвенным подкупом избирателей", - говорится в сообщении на сайте администрации президента.

Амнистия, согласно принятому 17 сентября законопроекту, затронет более 5 тыс. заключенных в Грузии, из которых более 1 тыс. сразу выйдут на свободу, а остальным будет сокращен срок тюремного наказания.

По данным местных СМИ, нынешняя амнистия является первым шагом на пути к сокращению количества заключенных в тюрьмах страны. По данным на 1 августа этого года, в грузинских тюрьмах находились 10 419 человек.