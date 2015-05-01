Президент Грузии объяснил, почему перенес подписание списка Кабмина

Баку. 1 мая. REPORT.AZ/ Президент Грузии Георгий Маргвелашвили заявил в пятницу, что хочет дать больше времени премьеру и парламенту для консультаций по новому составу Кабмина, так как, по его словам, правительство работает "немного в режиме форс-мажора", отмечает Report со ссылкой на РИА Новости.

Ранее президент заявил, что предоставит правительству возможность определиться с окончательным списком Кабмина "в спокойных обстоятельствах" и переносит подписание предоставленному ему премьером Ираклием Гарибашвили обновленного списка министров на неделю.

"В нынешнем положении, когда в течение нескольких дней мы видели незамедлительные отставки министров, когда мы видели, что один из министров говорит, что не уходит с поста, а на следующее утро уходит с поста, когда вчера мы знали, что меняются два министра, а сегодня мы узнаем, что меняются три министра, у меня создается впечатление, что правительство работает немного в режиме форс-мажора", - цитирует Маргвелашвили агентство "Новости-Грузия".

По словам президента, Грузии нужна стабильность. "Я хочу дать возможность как премьер-министру, так и парламенту более спокойно провести консультации и определиться по поводу состава правительства", - отметил он.