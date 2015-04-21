Президент Грузии не поедет на мероприятия в Ереван

Баку. 21 апреля. REPORT.AZ/ Президент Грузии Георгий Маргвелашвили не будет присутствовать 23-24 апреля на мероприятиях в Ереване, посвященных 100-летию так называемого "геноцида армян". Как сообщает Report со ссылкой на грузинские СМИ, об этом заявил журналистам советник президента Грузии по международным вопросам Тенгиз Пхаладзе. По его словам, армянская сторона направила официальное приглашение на имя президента Грузии посетить 23-24 апреля Ереван, однако в эти даты Грузию с официальным визитом посетит президент Беларуси Александр Лукашенко.

Ранее члены правительства Грузии не подтвердили информацию, что 23-24 апреля Армению с визитом посетит премьер-министр Ираклий Гарибашвили.

Парламент Грузии на прошлой неделе не стал рассматривать вопрос о признании геноцида армян, инициированный депутатом из Ахалкалакского района Самвелом Петросяном.