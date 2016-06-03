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    ​Президент Грузии назначил выборы в парламент на 8 октября

    Подписанный Маргвелашвили документ уже отправлен премьер-министру страны

    Баку. 3 июня. REPORT.AZ/ Президент Грузии Георгий Маргвелашвили издал указ о назначении даты парламентских выборов на 8 октября.

    Как передает Report, об этом заявила в пятницу пресс-спикер президента Эка Мишвеладзе.

    "В соответствии со 2 пунктом 73 статьи конституции Грузии и 2 частью 108 статьи органического закона "Избирательный кодекс Грузии", назначить очередные выборы парламента Грузии на 8 октября 2016 года. Очередные выборы в Верховный совет Аджарской автономной республики назначить на 8 октября 2016 года", — приводит текст указа сайт Грузия онлайн.

    Сообщается, что подписанный Маргвелашвили документ уже отправлен премьер-министру страны.

    "В предусмотренные законом сроки мы ожидаем от премьера контрассигнации", — отметила Мишвеладзе.

    Отмечается, что у премьер-министра есть 10 дней, чтобы подписать указ президента.

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