    Президент Эстонии на следующей неделе совершит визит в Казахстан

    В регионе
    • 13 ноября, 2025
    • 13:00
    Президент Эстонии Алар Карис посетит Казахстан с госвизитом 17-19 ноября. Как передает Report, об этом сообщают казахстанские СМИ. Отмечается, что в Астане состоятся переговоры на высшем уровне, в ходе которых будут обсуждены перспективы развития двустороннего сотрудничества.

