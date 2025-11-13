Президент Эстонии на следующей неделе совершит визит в Казахстан

Президент Эстонии Алар Карис посетит Казахстан с госвизитом 17-19 ноября. Как передает Report, об этом сообщают казахстанские СМИ. Отмечается, что в Астане состоятся переговоры на высшем уровне, в ходе которых будут обсуждены перспективы развития двустороннего сотрудничества.