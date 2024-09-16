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Президент Беларуси подписал указ о помиловании еще 37 человек

Президент Беларуси подписал указ о помиловании еще 37 человек В преддверии Дня народного единства президент Беларуси Александр Лукашенко подписал указ о помиловании еще 37 человек, осужденных за преступления экстремистской направленности.
В регионе
16 сентября 2024 г. 16:43
Президент Беларуси подписал указ о помиловании еще 37 человек

В преддверии Дня народного единства президент Беларуси Александр Лукашенко подписал указ о помиловании еще 37 человек, осужденных за преступления экстремистской направленности.

Как передает Report, об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу президента.

Среди помилованных - шесть женщин, ряд помилованных имеют хронические заболевания, являются инвалидами, пенсионерами.

Сообщается, что ходатайства осужденных дополнительно изучались комиссией, возглавляемой генеральным прокурором Беларуси Андреем Шведом.

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