Президент Беларуси подписал указ о помиловании еще 37 человек

Президент Беларуси подписал указ о помиловании еще 37 человек

В преддверии Дня народного единства президент Беларуси Александр Лукашенко подписал указ о помиловании еще 37 человек, осужденных за преступления экстремистской направленности.

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