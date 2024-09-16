Президент Беларуси подписал указ о помиловании еще 37 человек

В преддверии Дня народного единства президент Беларуси Александр Лукашенко подписал указ о помиловании еще 37 человек, осужденных за преступления экстремистской направленности.
Как передает Report, об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу президента.
Среди помилованных - шесть женщин, ряд помилованных имеют хронические заболевания, являются инвалидами, пенсионерами.
Сообщается, что ходатайства осужденных дополнительно изучались комиссией, возглавляемой генеральным прокурором Беларуси Андреем Шведом.