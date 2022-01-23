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Президент Армении подал в отставку

Президент Армении подал в отставку Президент Армении Саркисян заявил, что уходит в отставку.
В регионе
23 января 2022 г. 20:16
Президент Армении подал в отставку

Президент Армении Армен Саркисян заявил, что уходит в отставку.

Как передает Report, об этом сообщается на официальном сайте президента Армении.

Президент Армении заявил, что его отставка связана с тем, что у него нет инструментов для влияния на внутреннюю и внешнюю политику.

Он отметил, что его решение - вовсе не эмоциональное, и исходит из определенной логики.

“На этом сложном для нашего государства этапе, когда необходимо общенациональное единство, президентский институт не должен становиться мишенью сплетен и теорий заговора, тем самым отвлекая внимание общества от важнейших проблем”, - подчеркнул Саркисян.

По его словам, сегодня, как никогда, стране необходимы содержательные, глубоко продуманные, взвешенные и осмысленные действия. Иначе армяне рискуют затеряться в истории.

“У нас нет права на ошибку”, - заявил Саркисян.

Саркисян отметил, что в Армении создалась парадоксальная ситуация, когда президент вынужден быть гарантом государственности, фактически не имея какого-либо реального инструмента. По его словам, Армения по форме является парламентской республикой, а по содержанию это не так. Он добавил, что предлагал провести конституционные реформы, смыслом которых было создание государственной системы, основанной на механизмах взаимного сдерживания и противовеса.

“Я рад, что создана комиссия по конституционным реформам, за что выражаю благодарность правительству. Я надеюсь, что, в конце концов, конституционные изменения произойдут, и следующий президент и президентский институт смогут работать в более сбалансированной и скоординированной среде”, - подчеркнул он.

Напомним, что Саркисян занимал пост президента с 2018 года.

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Версия на азербайджанском языке Ermənistan Prezidenti Armen Sarkisyan istefa verib

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