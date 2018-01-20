Президент Армении совершит рабочий визит во Францию

Баку. 20 января. REPORT.AZ/ Президент Армении Серж Саргсян 22-24 января совершит рабочий визит во Францию.

Как сообщает Report со ссылкой на армянские СМИ, в рамках визита Саргсян 22 и 23 января проведет встречи с президентом Франции Эммануэлем Макроном, главой Сената Жераром Ларше, председателем Национального собрания Франсуа де Рюжи, а также с членами парламентской группы дружбы Франция-Армения.

24 января в Страсбурге Саргсян примет участие в зимней сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ), на которой выступит с речью и ответит на вопросы депутатов.