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    Президент Армении совершит рабочий визит во Францию

    Баку. 20 января. REPORT.AZ/ Президент Армении Серж Саргсян 22-24 января совершит рабочий визит во Францию.

    Как сообщает Report со ссылкой на армянские СМИ,  в рамках визита Саргсян 22 и 23 января проведет встречи с президентом Франции Эммануэлем Макроном, главой Сената Жераром Ларше, председателем Национального собрания Франсуа де Рюжи, а также с членами парламентской группы дружбы Франция-Армения.

    24 января в Страсбурге Саргсян примет участие в зимней сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ), на которой выступит с речью и ответит на вопросы депутатов.

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