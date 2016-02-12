​Президент Армении не видит способов налаживания отношений с Турцией

Баку. 12 февраля. REPORT.AZ/ Президент Армении Серж Саргсян заявил, что не видит возможностей для налаживания отношений с Турцией.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом он сказал на встрече с представителями законодательной исполнительной и судебной властей, руководителями органов территориального управления и местного самоуправления.

"На данный момент я не вижу возможности для какого-либо прогресса в вопросе взаимоотношений с Турцией. Мы живем в подобных условиях 25 лет, уже привыкли и приспособились к ним. Мы не связывали и не связываем возможности нашего развития с решением этой проблемы", — сказал Саргсян.

Он назвал неприемлемым мнение, что Армения не будет жить хорошо, пока не решен Карабахский вопрос и не снята блокада со стороны Турции, подчеркнув, что недостатки управления страной заключены не в этом.

По мнению Саргсяна, армянский народ должен свыкнуться с мыслью, что на восток от Агдере и Ходжавенд (к Азербайджану) и на запад от Гюмри и Армавира (к Турции) у Армении нет реальных партнеров.

"Мы жили по сей день без них, обеспечивая большие или малые темпы развития. Будем считать, что в этих направлениях бездонное и непроходимое болото", — сказал он.

При этом Саргсян отметил, что отношения с двумя другими соседями, Грузией и Ираном, у Армении развиваются в дружественной атмосфере, нет каких-либо сложностей. "Сотрудничество с этими странами для нас ценно, и мы в том же духе продолжим работать с Тбилиси и Тегераном", — сказал Саргсян.