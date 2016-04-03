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    ​Президент Армении едет в Берлин для обсуждения нагорно-карабахского конфликта

    Запланирована встреча армянского президента с канцлером ФРГ Ангелой Меркель

    Баку. 3 Апреля. REPORT.AZ/ 5 апреля Президент Армении Серж Саргсян  обсудит с министром иностранных дел Германии Франк-Вальтером Штайнмайером вопрос напряженности в зоне нагорно-карабахского конфликта, сообщает Report со ссылкой на армянские СМИ.

    Наряду с этим, запланирована встреча армянского президента с канцлером ФРГ Ангелой Меркель.

    В ходе визита планируется обсуждение карабахского урегулирования, ряда региональных вопросов, а также отношений Армения-ЕС.

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