​Президент Армении едет в Берлин для обсуждения нагорно-карабахского конфликта

Баку. 3 Апреля. REPORT.AZ/ 5 апреля Президент Армении Серж Саргсян обсудит с министром иностранных дел Германии Франк-Вальтером Штайнмайером вопрос напряженности в зоне нагорно-карабахского конфликта, сообщает Report со ссылкой на армянские СМИ.

Наряду с этим, запланирована встреча армянского президента с канцлером ФРГ Ангелой Меркель.

В ходе визита планируется обсуждение карабахского урегулирования, ряда региональных вопросов, а также отношений Армения-ЕС.