Презентация Фестиваля национальных видов спорта государств СНГ состоялась в Габале

Баку. 11 июня. REPORT.AZ/ Презентация первого Фестиваля национальных видов спорта государств СНГ прошла в Габале в рамках очередного заседания совета по физической культуре и спорту участников Соглашения о сотрудничестве в области физической культуры и спорта государств-участников СНГ, посвященному 25-летию Содружества независимых государств, сообщает Report со ссылкой на ТАСС.

Участие в заседании приняли члены совета от Азербайджана, Казахстана, России, Беларуси, Кыргызстана, представители Туркменистана и исполнительного комитета СНГ.

В ходе заседания состоялась презентация первого Фестиваля национальных видов спорта государств СНГ, который пройдет в Ульяновске в 2017 году. Цель проведения этого международного спортивно-культурного мероприятия - сохранение национальных видов спорта и игр государств СНГ и развития межкультурного диалога.

Фестиваль предполагает насыщенную спортивную и культурную программы, в том числе организацию круглых столов по различным направлениям с международным участием и в соответствии с тематикой фестиваля. В соревновательную часть мероприятия планируется включить борьбу на поясах, гиревой спорт, длинные нарды, самбо, стрельбу из лука, перетягивание каната, а также другие национальные виды спорта СНГ. Ожидается, что участие в фестивале примут представители всех государств СНГ.