Пресс-секретарь "Газпром Армения" назначена советником армянского премьер-министра

Баку. 24 сентября. REPORT.AZ/ Пресс-секретарь ЗАО "Газпром Армения" Шушан Сардарян назначена советником главы армянского правительства Карена Карапетяна. Как сообщает Report со ссылкой на армянские СМИ, соответствующий приказ премьер-министр подписал сегодня.

Согласно сообщению, размещенному на официальном сайте кабинета министров, Сардарян будет работать на общественных началах, и, по сведениям источников в правительстве, займется связями со СМИ. У нее есть многолетний опыт работы с новым премьер-министром, возглавлявшим ЗАО "АрмРосгазпром" (предшественник Газпром Армения) с 2001 по 2010 годы.

Карен Карапетян, занимавший пост мэра Еревана в 2010-2011 годах, был назначен главой армянского правительства 13 сентября 2016 года, сменив на этой должности ушедшего в отставку Овика Абрамяна.