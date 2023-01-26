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Премьер Украины: ВСУ обучатся управлению танками Abrams за несколько недель

Премьер Украины: ВСУ обучатся управлению танками Abrams за несколько недель Украинским военнослужащим понадобится всего несколько недель, а не месяцев, чтобы научиться пользоваться американскими танками Abrams.
В регионе
26 января 2023 г. 12:14
Премьер Украины: ВСУ обучатся управлению танками Abrams за несколько недель

Украинским военнослужащим понадобится всего несколько недель, а не месяцев, чтобы научиться пользоваться американскими танками Abrams.

Как передает Report, об этом в интервью газете Politico заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

"Мы осведомлены о том факте, что обучение солдат управлению танками Abrams занимает месяцы. Но мы также убеждены, что Соединенные Штаты решили снабдить украинцев знаниями, быстрой программой обучения обращению с танками. А это может означать, вкупе с тем, что украинские бойцы высоко мотивированы, что обучение может занять не месяцы, а недели", - сказал Шмыгаль.

По данным газеты, Киев получит американские танки лишь через несколько месяцев. В настоящее время Министерство обороны США работает над решением логистических трудностей, связанных с доставкой машин и их обслуживанием в полевых условиях, утверждают источники издания.

Отмечается также, что американские военные разрабатывают тщательную программу обучения украинских военных. Кроме того, Пентагон обучит украинских военных тактике интегрирования Abrams и других бронетанковых средств в ходе операций.

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Версия на азербайджанском языке Baş nazir: “Ukrayna hərbçiləri bir neçə həftəyə “Abrams” tanklarını idarə etməyi öyrənəcək”

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