Байден объявил о передаче Украине танков Abrams

Соединенные Штаты Америки передадут Украине свои боевые танки Abrams M1. Речь идет о 31 единице.

Соединенные Штаты Америки передадут Украине свои боевые танки Abrams M1. Речь идет о 31 единице.

Как передает Report, об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление президента США Джо Байдена.

"Мы намерены помочь Украине защитить свою территорию и перейти в контрнаступление. Чтобы освободить страну, им нужно повысить свои оборонительные способности... Сегодня мы выделяем более 500 единиц бронетехники, а также я объявляю, что мы выделяем 31 танк Abrams", - заявил он.

Байден подчеркнул, что танки Abrams очень сложны в управлении и эксплуатации, поэтому нужно обучать персонал и обеспечить материально-техническое обслуживание.

"Мы будем обучать украинских военных этому и как можно скорее начнем это делать. Чтобы поставить танки на поле боя, понадобится время и нужно приложить усилия, чтобы украинские военные были готовы к их эксплуатации", - добавил он.

Американский лидер также сообщил, что США объявят о выделении дополнительных ресурсов и средств в следующие недели и месяцы.