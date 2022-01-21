Премьер России поручил с 21 января перевести аппарат правительства на удаленку

Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил по максимуму перевести на удаленный режим работы с 21 января аппарат правительства, а также обеспечить перевод совещаний вице-премьеров, аппарата правительства.

Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил по максимуму перевести на удаленный режим работы с 21 января аппарат правительства, а также обеспечить перевод совещаний вице-премьеров, аппарата правительства.

Об этом передает Report со ссылкой на РИА Новости.

Поручено перевести в дистанционный формат федеральные министерства и ведомства, их территориальные подразделения и подведомственные организации.

"Еще одно поручение касается максимально возможного перевода на удаленный режим работы сотрудников аппарата правительства, федеральных органов власти и аналитического центра при правительстве. Решение об этом также вступает в силу 21 января", - говорится в сообщении Кабмина.