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Премьер России поручил с 21 января перевести аппарат правительства на удаленку

Премьер России поручил с 21 января перевести аппарат правительства на удаленку Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил по максимуму перевести на удаленный режим работы с 21 января аппарат правительства, а также обеспечить перевод совещаний вице-премьеров, аппарата правительства.
В регионе
21 января 2022 г. 17:28
Премьер России поручил с 21 января перевести аппарат правительства на удаленку

Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил по максимуму перевести на удаленный режим работы с 21 января аппарат правительства, а также обеспечить перевод совещаний вице-премьеров, аппарата правительства.

Об этом передает Report со ссылкой на РИА Новости.

Поручено перевести в дистанционный формат федеральные министерства и ведомства, их территориальные подразделения и подведомственные организации.

"Еще одно поручение касается максимально возможного перевода на удаленный режим работы сотрудников аппарата правительства, федеральных органов власти и аналитического центра при правительстве. Решение об этом также вступает в силу 21 января", - говорится в сообщении Кабмина.

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Версия на английском языке Russian PM instructs government staff to work from home from January 21

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