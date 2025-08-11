Премьер-министры Грузии и Армении обсудили мирную повестку в регионе

Произошел телефонный разговор премьер-министра Армении Никола Пашиняна с премьер-министром Грузии Иракли Кобахидзе.

Состоялся телефонный разговор премьер-министра Армении Никола Пашиняна с грузинским коллегой Ираклием Кобахидзе.

Как передает грузинское бюро Report, об этом сообщает правительство Армении.

Никол Пашинян представил своему коллеге результаты переговоров, состоявшихся 8 августа этого года в Вашингтоне, в частности, рассказал о подписании "Соглашения о мире и межгосударственных отношениях между Арменией и Азербайджаном", совместном обращении к ОБСЕ о роспуске Минской группы ОБСЕ, разблокировании региональных коммуникаций в рамках принципов территориальной целостности, суверенитета и юрисдикции стран и на основе взаимности, а также о проекте "Путь Трампа ради международного мира и процветания".

Армянский премьер поблагодарил Ираклия Кобахидзе за поддержку достигнутых в Вашингтоне договоренностей.

Собеседники также обменялись мнениями по вопросам двусторонней и региональной повестки. Они согласились, что мир между Арменией и Азербайджаном открывает новые возможности для всего Южного Кавказа.