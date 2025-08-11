О нас

11 августа 2025 г. 20:47
Премьер-министры Грузии и Армении обсудили мирную повестку в регионе

Состоялся телефонный разговор премьер-министра Армении Никола Пашиняна с грузинским коллегой Ираклием Кобахидзе.

Как передает грузинское бюро Report, об этом сообщает правительство Армении.

Никол Пашинян представил своему коллеге результаты переговоров, состоявшихся 8 августа этого года в Вашингтоне, в частности, рассказал о подписании "Соглашения о мире и межгосударственных отношениях между Арменией и Азербайджаном", совместном обращении к ОБСЕ о роспуске Минской группы ОБСЕ, разблокировании региональных коммуникаций в рамках принципов территориальной целостности, суверенитета и юрисдикции стран и на основе взаимности, а также о проекте "Путь Трампа ради международного мира и процветания".

Армянский премьер поблагодарил Ираклия Кобахидзе за поддержку достигнутых в Вашингтоне договоренностей.

Собеседники также обменялись мнениями по вопросам двусторонней и региональной повестки. Они согласились, что мир между Арменией и Азербайджаном открывает новые возможности для всего Южного Кавказа.

Версия на английском языке Georgian, Armenian PMs discuss regional peace prospects
Версия на азербайджанском языке Gürcüstan və Ermənistan baş nazirləri regiondakı sülh imkanlarını müzakirə ediblər

