    Премьер-министр Грузии заявил о намерении победить на муниципальных выборах

    В регионе
    • 29 сентября, 2025
    • 23:07
    Оппозиция облегчила нам работу, мы победим на муниципальных выборах.

    Как сообщает Report, об этом заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе, комментируя предстоящие выборы в местные органы власти.

    По словам главы правительства, проводимые опросы подтверждают победу правящей партии во всех муниципалитетах.

    "Наша цель - результат 64/64. Достижение этого результата практически гарантировано. Мы намерены победить во всех 64 муниципалитетах как на выборах мэра, так и на выборах в городские советы, и опросы это еще раз подтверждают", - сказал Кобахидзе.

    Он подчеркнул, что подход оппозиции к выборам еще больше облегчил работу власти.

    "Оппозиция своей тактикой очень облегчила нашу работу. Как две партии, не участвующие в выборах, так и две другие партии, которые участвуют, создали для нас идеальную картину. Поэтому мы очень легко победим во всех 64 муниципалитетах", - указал премьер-министр.

    Кобахидзе добавил, что правительство полностью уверено в победе на выборах, и для этого существуют все условия.

