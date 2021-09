Премьер Грузии: У нас с Азербайджаном общие взгляды на устойчивое развитие

Восьмое заседание совместной межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству между Грузией и Азербайджаном было очень плодотворным.

Как передает местное бюро Report, об этом в своем Twitter-аккаунте написал премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили.

"Проведение заседания в период глобальной пандемии является еще одним явным доказательством того, что у нас общие взгляды на устойчивое экономическое развитие", - написал он.