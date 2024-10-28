О нас

Премьер Грузии: Мы не допустим посягательств на конституционный строй

Премьер Грузии: Мы не допустим посягательств на конституционный строй Правящая партия "Грузинская мечта - Демократическая Грузия" получила на прошедших парламентских выборах беспрецедентную поддержку избирателей, и этот выбор власти защитят, не позволив посягательств на конституционный строй.
В регионе
28 октября 2024 г. 12:16
Премьер Грузии: Мы не допустим посягательств на конституционный строй

Правящая партия "Грузинская мечта - Демократическая Грузия" получила на прошедших парламентских выборах беспрецедентную поддержку избирателей, и этот выбор власти защитят, не позволив посягательств на конституционный строй.

Как передает Report со ссылкой на грузинские СМИ, об этом на заседании парламента заявил премьер-министр Ираклий Кобахидзе.

"Повторяется все, что было раньше. Оппозиция не принимает поражения на выборах и противостоит конституционному строю в стране. Хочу подчеркнуть, государство стоит на своем месте, и никто не сможет расшатать конституционный строй", - сказал он.

По его словам, выборы прошли в очень спокойной обстановке с использованием электронных технологий за исключением нескольких избирательных участков, на которых оппозиция координировано пыталась дестабилизировать обстановку, но правоохранительные органы не позволили этого сделать.

Парламентские выборы прошли в Грузии 26 октября. По последним данным ЦИК, победу одержала правящая партия "Грузинская мечта", получившая поддержку 54,08% избирателей. Далее следуют четыре партии, преодолевшие пятипроцентный проходной барьер - "Коалиция за перемены" - 10,92%, "Единое национальное движение" - 10,12%, "Сильная Грузия" - 8,72% и "За Грузию" - 7,76%.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Baş nazir: Gürcüstanda konstitusiya quruluşunun pozulmasına yol verməyəcəyik
Версия на английском языке Georgian PM: 'We won't allow encroachments on constitutional order'

Самое важное

Путин: Роль Азербайджана в развитии транспортных маршрутов очень важна
Путин: Роль Азербайджана в развитии транспортных маршрутов очень важна
24 октября 2024 г. 14:29
Президенты Азербайджана и Казахстана встретились в Казани
ФотоПрезиденты Азербайджана и Казахстана встретились в Казани
23 октября 2024 г. 21:36
Джозеф Байден призвал Азербайджан и Армению завершить работу над мирным соглашением в этом году
Джозеф Байден призвал Азербайджан и Армению завершить работу над мирным соглашением в этом году
21 октября 2024 г. 14:24

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi