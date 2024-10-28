Премьер Грузии: Мы не допустим посягательств на конституционный строй

Правящая партия "Грузинская мечта - Демократическая Грузия" получила на прошедших парламентских выборах беспрецедентную поддержку избирателей, и этот выбор власти защитят, не позволив посягательств на конституционный строй.

Правящая партия "Грузинская мечта - Демократическая Грузия" получила на прошедших парламентских выборах беспрецедентную поддержку избирателей, и этот выбор власти защитят, не позволив посягательств на конституционный строй.

Как передает Report со ссылкой на грузинские СМИ, об этом на заседании парламента заявил премьер-министр Ираклий Кобахидзе.

"Повторяется все, что было раньше. Оппозиция не принимает поражения на выборах и противостоит конституционному строю в стране. Хочу подчеркнуть, государство стоит на своем месте, и никто не сможет расшатать конституционный строй", - сказал он.

По его словам, выборы прошли в очень спокойной обстановке с использованием электронных технологий за исключением нескольких избирательных участков, на которых оппозиция координировано пыталась дестабилизировать обстановку, но правоохранительные органы не позволили этого сделать.

Парламентские выборы прошли в Грузии 26 октября. По последним данным ЦИК, победу одержала правящая партия "Грузинская мечта", получившая поддержку 54,08% избирателей. Далее следуют четыре партии, преодолевшие пятипроцентный проходной барьер - "Коалиция за перемены" - 10,92%, "Единое национальное движение" - 10,12%, "Сильная Грузия" - 8,72% и "За Грузию" - 7,76%.