​Премьер: власти Турции будут работать над изменениями в конституцию

Баку. 26 Июля. REPORT.AZ/ Турецкий премьер-министр Бинали Йылдырым заявил, что политические партии будут работать над внесением изменений в конституцию страны.

Как сообщает Report со ссылкой на Reuters, об этом он рассказал по итогам заседания кабмина Турции под председательством президента Тайипа Эрдогана.

По его словам, цель всех сторон заключается в разработке новой конституции после попытки переворота в стране.

Также по его словам, жандармерия Турции и береговая охрана, находившиеся в ведомстве вооруженных сил, перейдут под командование МВД страны.