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    ​Премьер: власти Турции будут работать над изменениями в конституцию

    Цель всех сторон заключается в разработке новой конституции после попытки переворота в стране

    Баку. 26 Июля. REPORT.AZ/ Турецкий премьер-министр Бинали Йылдырым заявил, что политические партии будут работать над внесением изменений в конституцию страны.

    Как сообщает Report со ссылкой на Reuters, об этом он рассказал по итогам заседания кабмина Турции под председательством президента Тайипа Эрдогана.

    По его словам, цель всех сторон заключается в разработке новой конституции после попытки переворота в стране.

    Также по его словам, жандармерия Турции и береговая охрана, находившиеся в ведомстве вооруженных сил, перейдут под командование МВД страны.

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