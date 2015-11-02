Премьер Турции: Прошедшие в парламент партии должны работать над новой конституцией

Баку. 2 ноября. REPORT.AZ/ Правительство Турции, которое сформирует Партия справедливости и развития (ПСР), останется верным поставленным в предыдущие годы целям. Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил премьер-министр Турции и глава ПСР Ахмет Давутоглу, выступивший перед избирателями в столичном офисе партии.

"Сегодняшние итоги выборов - это победа мира, стабильности, демократии. Вопрос, висевший над будущим Турции, наконец, решен. Это победа всех граждан страны. Мы не оставим Турцию без правительства. Мы, не теряя времени, приступим к работе, и будем работать для всех, не делая различий. Я призываю все прошедшие в парламент партии заняться работой над новой и национальной конституцией", - сказал премьер. Он отметил, что ПСР и ее правительство намерено выполнить все цели, поставленные в принятой несколько лет назад "Программе 2023", приуроченной к столетию республики.

Давутоглу также дал понять, что продолжит активно работать в направлении решения курдского вопроса и борьбы с терроризмом. "Вы похоронили старый образ мыслей Турции, нестабильность, терроризм. Вы сказали нам приниматься за работу в одиночку. Это еще одно подтверждение той революции, которая произошла в 2002 году (приход ПСР к власти - прим.корр.)", - сказал Давутоглу, обращаясь к своим избирателям.