​Премьер-министр Турции: Из 57 российских бомб лишь две попали по позициям ИГ

Баку. 7 октября. REPORT.AZ/ "Наносимые Россией авиаудары направлены не против ИГ. Из 57 бомб 55 попали по позициям "умеренной оппозиции", и лишь 2 - по позициям ИГ".

Как сообщает Report со ссылкой на турецкие СМИ, об этом заявил премьер-министр Турции Ахмет Давутоглу.

Касаясь вопроса вторжения России в воздушное пространство Турции и событий вокруг Сирии, А.Давутоглу сказал: "Мы готовы к переговорам с Россией и Ираном для политического урегулирования вопроса. Совбез ООН довел кризис в стране до уровня регионального кризиса.

В вопросе безопасности наших границ и воздушного пространства никаких поблажек не будет. Важное значение представляют также и турецко-российские связи. Мы готовы к переговорам с любой страной касательно политического решения вопроса. Однако в вопросе безопасности наших границ и требований невинного сирийского народа у нас своя принципиальная позиция".

Было также выражено отношение к предложению России относительно переговоров с Турцией.

По словам руководителя пресс-службы министерства иностранных дел Турции Танжу Бильгич, для предотвращения повторения аналогичных событий турецкие и российские военнослужащие могут встретиться в Анкаре и представители МИД и министерства обороны Турции готовы к обсуждению выдвинутого Россией предложения.

Отметим, что в течение последних 4 дней проводящие в Сирии авиаоперации российские истребители дважды нарушали воздушное пространство Турции.

Вчера Москва выступила с предложением о совместном обсуждении вопроса.