Премьер-министр Грузии: Тема "Газпрома" исчерпана

Баку. 8 февраля. REPORT.AZ/ В Грузии должны прекратиться политические спекуляции вокруг переговоров с российской компанией "Газпром".

Как сообщает Report со ссылкой на Sputnik-Georgia, об этом заявил премьер-министр Георгий Квирикашвили.

"Этот вопрос исчерпан, потому что речь не идет о каких-либо стратегических переговорах. Разговор был о разрешении проблем чисто технического характера, и я думаю, что продолжать политические спекуляции в этой связи абсолютно беспочвенно", - заявил Г.Квирикашвили в эфире телекомпании "Рустави 2".

Основным импортером газа в Грузию является Азербайджан. В настоящее время поставки в Грузию российского газа осуществляются лишь в виде платы за его транзит в Армению, за что стране остается 10% от общего объема поставок.