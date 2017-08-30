Премьер-министр Грузии: Благодарю президента Азербайджана за очередную помощь в тушении пожаров

Баку. 30 августа. REPORT.AZ/ В работах по ликвидации пожара в Абастумани в Грузии кроме Украины и Турции вновь поможет и Азербайджан.

Как сообщает Report cо ссылкой на грузинские СМИ, об этом заявил журналистам находящийся в Туркменистане премьер-министр Грузии Георгий Квирикашвили.

"В Абастумани очаг огня. Он не таких масштабов, какой был в Боржомском ущелье. Ведутся активные работы. Вчера вечером мне позвонил президент Порошенко и предложил прислать самолет. Насколько мне известно, самолет в пути и прибудет в самом ближайшем будущем, за что, разумеется, я хочу выразить ему большую благодарность. Нам также, предположительно, поможет вертолет из Азербайджана. Хочу также поблагодарить президента Азербайджана не только за эту помощь, но и за то, что мы использовали их авиацию и в прошлом. Думаем, во время таких событий с точки зрения чрезвычайных ситуаций очень важно региональное сотрудничество", - заявил премьер-министр Грузии.

Серия пожаров охватила Грузию летом 2017 года. Самым крупным оказался пожар в Боржоми-Харагаульском лесу неподалеку от села Даба, который тушили шесть дней. По предварительным данным, сгорела территория площадью более 100 га. В тушении пожара Грузии помогли ряд соседних стран, в том числе Азербайджан и Турция.

После локализации пожаров в Боржоми-Харагаульском лесу еще сразу в двух регионах Грузии – Кахети и Самцхе-Джавахети вспыхнули новые пожары.