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    Премьер-министр Армении посетит Россию

    Карен Карапетян проведет встречу со своим российским коллегой Дмитрием Медведевым

    Баку. 17 января. REPORT.AZ/ Премьер-министр Армении Карен Карапетян 24 января отбудет с двухдневным официальным визитом в Москву, сообщает Report со ссылкой на армянские СМИ.

    В рамках визита К.Карапетян проведет встречу со своим российским коллегой Дмитрием Медведевым, в ходе которой планируется обсуждение повестки армяно-российского сотрудничества.

    Премьер-министры двух стран коснутся также интеграционного сотрудничества в рамках Евразийского экономического союза.

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