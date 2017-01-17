Премьер-министр Армении посетит Россию

Баку. 17 января. REPORT.AZ/ Премьер-министр Армении Карен Карапетян 24 января отбудет с двухдневным официальным визитом в Москву, сообщает Report со ссылкой на армянские СМИ.

В рамках визита К.Карапетян проведет встречу со своим российским коллегой Дмитрием Медведевым, в ходе которой планируется обсуждение повестки армяно-российского сотрудничества.

Премьер-министры двух стран коснутся также интеграционного сотрудничества в рамках Евразийского экономического союза.