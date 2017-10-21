Премьер и президент Грузии проголосовали на выборах в местные органы власти

Баку. 21 октября. REPORT.AZ/ Премьер-министр Георгий Квирикашвили и президент Георгий Маргвелашвили одними из первых проголосовали в субботу на местных выборах в Грузии.

Как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом передает грузинское телевидение.

"Я отдал свой голос Тбилиси, в котором всем весело жить, в котором есть зеленые зоны, чтобы наше население могло свободно дышать, в котором система образования урегулирована и где есть высокая экономическая динамика. Я отдал голос еще лучшему Тбилиси", - заявил Квирикашвили около избирательного участка.

Президент отметил, что на предоставленных трех бюллетенях (для выборов мэра города, членов сакребуло по партийным спискам и членов сакребуло по одномандатным округам) он выбрал три разных субъекта, а не представителей одной команды. "Таков мой выбор", - подчеркнул Маргвелашвили.

Напомним, что в субботу в Грузии проходят выборы в местные органы власти. Гражданам страны предстоит выбрать 64 мэра городов и районов, а также депутатов в 64 муниципальных законодательных органа (сакребуло). Всего в масштабах страны с 8.00 открылись более 3,3 тысячи избирательных участков.