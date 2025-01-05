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Предварительный отчет о причинах авиакатастрофы в Актау будет обнародован в конце января

Предварительный отчет о причинах авиакатастрофы в Актау будет обнародован в конце января В соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан и требованиями приложения 13 ИКАО будет опубликован через 30 дней с момента авиапроисшествия, то есть в конце января 2025 года.
В регионе
5 января 2025 г. 16:28
Предварительный отчет о причинах авиакатастрофы в Актау будет обнародован в конце января

В соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан и требованиями приложения 13 ИКАО будет опубликован через 30 дней с момента авиапроисшествия, то есть в конце января 2025 года.

Об этом казахстанскому бюро Report сообщили в пресс-службе Министерства транспорта и коммуникаций.

В ведомстве также сообщили, что расследование авиационного происшествия продолжается с участием всех уполномоченных международных экспертов. Отмечается, что команда экспертов работает ежедневно.

При этом, в соответствии с Приложением 13 Комиссия планирует завершить расследование в течение 12 месяцев, сообщили в ведомстве.

Напомним, что пассажирский самолет AZAL, выполнявший рейс Баку-Грозный, потерпел крушение 25 декабря вблизи города Актау в Казахстане. Из 67 человек на борту 38 погибли, 29 выжили. По предварительным данным, самолет потерпел крушение в результате физического и технического внешнего вмешательства.

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