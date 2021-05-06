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Представители железнодорожных ведомств Туркменистана, Узбекистана и Ирана обсудили аспекты партнёрства

Представители железнодорожных ведомств Туркменистана, Узбекистана и Ирана обсудили аспекты партнёрства Состоялась очередная видеовстреча представителей железнодорожных ведомств Узбекистана, Туркменистана и Исламской Республики Иран
В регионе
6 мая 2021 г. 13:30
Представители железнодорожных ведомств Туркменистана, Узбекистана и Ирана обсудили аспекты партнёрства

Состоялась очередная видеовстреча представителей железнодорожных ведомств Узбекистана, Туркменистана и Исламской Республики Иран.

Как сообщает Report, в ходе переговоров стороны обменялись мнениями по актуальным вопросам взаимодействия. В частности, был рассмотрен ход выполнения протокола встречи руководителей железнодорожных администраций Узбекистана, Туркменистана и Ирана от 21 мая 2020 года.

В целях увеличения объемов грузоперевозок достигнуто взаимопонимание в вопросе упрощения процедур пропуска грузовых железнодорожных составов.

В центре внимания участников видеоконференции были также аспекты организации пилотного поезда по коридору Узбекистан – Туркменистан – Иран – Оман (Ашхабадское соглашение).

В этот же день прошли двусторонние встречи между железнодорожными администрациями Узбекистана и Туркменистана, а также Узбекистана и Ирана.

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