Представители аппарата Омбудсмена Армении встретились с заключенными

Представители аппарата Омбудсмена Армении посетили УИУ "Ванадзор" для беседы с объявившими бессрочную голодовку заключенными.
Как передает Report со ссылкой на армянские СМИ, об этом сообщает пресс-служба аппарата омбудсмена.
Представители аппарата провели отдельные беседы с лицами, объявившими голодовку, изучили документы об их состоянии здоровья.
В частности, арестанты подняли вопросы, которые в первую очередь касались условий их содержания в камерах, качества воды и медикаментов.
Представители офиса омбудсмена также провели беседы с руководством УИУ.
Замечания по итогам визита направлены в компетентные органы.