Представители аппарата Омбудсмена Армении встретились с заключенными

Представители аппарата Омбудсмена Армении посетили УИУ "Ванадзор" для беседы с объявившими бессрочную голодовку заключенными.

Представители аппарата Омбудсмена Армении посетили УИУ "Ванадзор" для беседы с объявившими бессрочную голодовку заключенными.

Как передает Report со ссылкой на армянские СМИ, об этом сообщает пресс-служба аппарата омбудсмена.

Представители аппарата провели отдельные беседы с лицами, объявившими голодовку, изучили документы об их состоянии здоровья.

В частности, арестанты подняли вопросы, которые в первую очередь касались условий их содержания в камерах, качества воды и медикаментов.

Представители офиса омбудсмена также провели беседы с руководством УИУ.

Замечания по итогам визита направлены в компетентные органы.