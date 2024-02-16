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Представители аппарата Омбудсмена Армении встретились с заключенными

Представители аппарата Омбудсмена Армении встретились с заключенными Представители аппарата Омбудсмена Армении посетили УИУ "Ванадзор" для беседы с объявившими бессрочную голодовку заключенными.
В регионе
16 февраля 2024 г. 11:42
Представители аппарата Омбудсмена Армении встретились с заключенными

Представители аппарата Омбудсмена Армении посетили УИУ "Ванадзор" для беседы с объявившими бессрочную голодовку заключенными.

Как передает Report со ссылкой на армянские СМИ, об этом сообщает пресс-служба аппарата омбудсмена.

Представители аппарата провели отдельные беседы с лицами, объявившими голодовку, изучили документы об их состоянии здоровья.

В частности, арестанты подняли вопросы, которые в первую очередь касались условий их содержания в камерах, качества воды и медикаментов.

Представители офиса омбудсмена также провели беседы с руководством УИУ.

Замечания по итогам визита направлены в компетентные органы.

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