Представитель правительства: Турция ждет выдачи Салиха Муслюма

Баку. 26 февраля. REPORT.AZ/ "В министерство юстиции Чехии сделано обращение для выдачи Турции Салиха Муслюма".

Как сообщает Report, об этом заявил вице-премьер Турции и пресс-секретарь правительства Бекир Боздаг.

По его словам, они получили информацию, что во время последнего визита в Европу бывший сопредседатель террористической PYD Салих Муслюм оставался в одном из отелей Чехии. Б.Боздаг сообщил, что национальное турецкое бюро Интерпола требует у Чехии выдать С.Муслюма: “Они сделали все необходимое. Вчера досье по нему передано министерству юстиции Чехии. 26 февраля Салих Муслюм предстанет в суде, будет принято решение. Турция ждет его выдачи”.

Отметим, что запланированный на сегодня суд Салиха Муслюма был перенесен на завтра.

Напомним, что бывший сопредседатель сирийского крыла террористической РПК - PYD Салих Муслюм был в объявлен в розыск по линии Интерпола. 24 февраля он был задержан в Праге. Имя Салиха Муслюма попало в список тяжких преступлений министерства внутренних дел Турции. За его поимку обещано 4 млн. турецких лиц (более 1 млн. долларов).