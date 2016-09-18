Представитель ОБСЕ: голосование в Москве организовано на высоком уровне

Баку. 18 сентября. REPORT.AZ/ Голосование в Москве организовано на высоком уровне.

Как передает Report, со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил журналистам специальный координатор наблюдателей ОБСЕ Илкка Канерва.

"Голосование организовано на высоком уровне. Все довольно четко и понятно", — заявил журналистам Канерва по итогам посещения избирательного участка #141 в Москве.

Группа наблюдателей ОБСЕ утром в воскресенье приехала на участок 141, расположенный в национальном музее Глинки на улице Фадеева. Они внимательно осмотрели кабинки для голосования, списки избирателей, информационные материалы и урны, задали несколько вопросов сотрудникам комиссии.