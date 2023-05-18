Председательство Ирана на Социальном форуме ООН по правам человека вызвало международный протест

Азербайджанское правозащитное общество ƏRK, действующее в Париже, распространило заявление о назначении Ирана руководителем Социального форума ООН по правам человека.

Азербайджанское правозащитное общество ƏRK, действующее в Париже, распространило заявление в связи с назначением Ирана председателем Социального форума Совета ООН по правам человека.

Как сообщает Report, в документе говорится, что глава Совета ООН по правам человека за 2023 год направил письмо государствам-членам.

В письме говорится, что Социальный форум Совета ООН по правам человека пройдет 2-3 ноября в штаб-квартире ООН в Женеве, и мероприятие будет возглавлять посол Али Бахрейн, постоянный представитель Ирана при штаб-квартире ООН в Женеве.

Представитель Ирана назначен председателем Социального форума Совета ООН по правам человека. На этом мероприятии будет изучена роль технологий в защите прав человека, в том числе в постпандемический период. Исламская республика установила ”рекорд" в этом вопросе. Два дня назад Совет ООН по правам человека выразил глубокую обеспокоенность волной казней в Иране. В заявлении совета говорится, что в этом году иранское правительство казнило в среднем 10 человек каждую неделю, назвав это число “ужасным”. Совет потребовал от правительства Ирана прекратить казни.

В заявлении подчеркивается, что Иран - одна из немногих стран в мире, которую обвиняют в грубых и постоянных нарушениях прав человека: “Совет ООН по правам человека назначил для этого специального докладчика. Однако власти Исламской республики не разрешили специальному докладчику въехать в Иран. Азербайджанское общество прав человека ƏRK объявляет протест против выдвижения кандидатуры представителя Исламской Республики Иран на пост председателя Социального форума Совета ООН по правам человека. Потому что Иран нарушает права человека во всех сферах, включая права национальных меньшинств, и не соблюдает Всемирную хартию прав человека. Общество ƏRK вместе с другими правозащитниками приложит все усилия, чтобы отменить председательство Ирана в Социальном форуме Совета по правам человека".