Председатель УМГ: Мусульмане Грузии считают неприемлемым выращивание марихуаны в стране

Тбилиси. 13 сентября. REPORT.AZ/ "Мусульмане Грузии считают неприемлемым выращивание марихуаны в стране с целью экспорта".

Как передает местное бюро Report, об этом на пресс-конференции сообщил председатель Управления мусульман Грузии (УМГ) шейх Гаджи Рамин Игидов.

Он отметил, что выдача разрешений на выращивание марихуаны на фоне безработицы навредит грядущимх поколениям.

По словам главы УМГ, экспорт марихуаны будет ассоциироваться с наркотическими средствами, и это негативно скажется на международном имидже страны.

Р.Игидов отметил, что УМГ обратится к государственным структурам, чтобы предотвратить принятие закона, предусматривающего производство марихуаны.