Правящая партия Казахстана обнародовала имя кандидата на предстоящих выборах

Баку. 11 марта. REPORT.AZ/ Кандидатура действующего президента Казахстана Нурсултана Назарбаева выдвинута на предстоящих в этой стране внеочередных президентских выборах. Как сообщает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, 11 марта "Нур Отан" провела 16-ый внеочередной съезд партии. Участники съезда приняли решение выдвинуть кандидатуру Н. Назарбаева.

Напомним, внеочередные президентские выборы пройдут в Казахстане 26 апреля.

Очередные выборы должны были пройти в 2016 году.