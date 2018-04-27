Правящая партия Армении: Переговоры с оппозицией должны проходить без СМИ

Баку. 27 апреля. REPORT.AZ/ Переговоры между армянской оппозицией и властями должны пройти без представителей средств массовой информации.

Как передает Report со ссылкой на армянские СМИ, об этом заявил журналистам глава парламентской фракции правящей Республиканской партии Армении (РПА) Ваграм Багдасарян.

По его словам, переговоры должны пройти в том же формате, в котором состоялись между лидерами блоков "Выход" Николом Пашиняном и "Царукян" Гагиком Царукяном, то есть без участия СМИ.

Глава фракции РПА напомнил, что они призвали президента Армении Армена Саркисяна организовать политические консультации.

"Мы открыты для переговоров и готовы обсудить любой вопрос повестки. Но мы не приемлем ультиматумы и принуждение и не станем участвовать в так называемых переговорах такого формата", - подчеркнул В.Багдасарян.