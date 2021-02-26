Правящая фракция сорвала заседание совета парламента Армении во второй раз

Заседание совета парламента планировалось на 11:00

Правящая в Армении фракция "Мой шаг" во второй раз сорвала заседание совета парламента, срок для обеспечения кворума истек. Как передает Report, об этом заявил РИА Новости депутат от оппозиционной фракции "Процветающая Армения" Арман Абовян.

Заседание совета парламента планировалось на 11:00. В случае одобрения советом предложенной оппозицией повестки – обсуждения внутриполитической ситуации в стране и вопроса отмены военного положения, - должно было состояться внеочередное заседание парламента.

"Правящая фракция сорвала заседание совета. Срок для обеспечения кворума истек. Заседание не состоится", - сказал Абовян.