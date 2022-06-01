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Правительство Грузии: С Азербайджаном ведутся консультации по региональной мирной инициативе

Правительство Грузии: С Азербайджаном ведутся консультации по региональной мирной инициативе "Грузия проводит консультации с Азербайджаном и Арменией в связи с выдвинутой ею инициативой "мирное соседство" для обеспечения мира и стабильности в регионе".
В регионе
1 июня 2022 г. 19:02
Правительство Грузии: С Азербайджаном ведутся консультации по региональной мирной инициативе

"Грузия проводит консультации с Азербайджаном и Арменией в связи с выдвинутой ею инициативой "мирное соседство" для обеспечения мира и стабильности в регионе".

Как сообщает грузинское бюро Report, об этом говорится в ежегодном отчете парламенту премьер-министра Грузии Ираклия Гарибашвили.

Консультации проводятся в рамках инициативы по конкретным направлениям сотрудничества.

В документе также подчеркивается, что Грузия однозначно высказала свою позицию по региональной платформе "3+3": "В условиях, когда Россия удерживает под оккупацией 20% грузинских территорий, пренебрегает обязательствами подписанного в 2008 году соглашения о прекращении огня и грубо нарушает права человека на оккупированных территориях, сотрудничество с Россией в таком формате недопустимо".

Отметим, что глава правительства будет выступать в законодательном органе с докладом до конца июня.

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Версия на азербайджанском языке Gürcüstan hökuməti: “Regional sülh təşəbbüsü ilə bağlı Azərbaycanla məsləhətləşmələr aparılır”

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