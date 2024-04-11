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Правительство Грузии будет финансировать лечение всех онкобольных в стране

Правительство Грузии будет финансировать лечение всех онкобольных в стране Правительство Грузии полностью возьмет на себя финансирование лечения онкологических больных в стране.
В регионе
11 апреля 2024 г. 20:00
Правительство Грузии будет финансировать лечение всех онкобольных в стране

Правительство Грузии полностью возьмет на себя финансирование лечения онкологических больных в стране.

Как передает корреспондент местного бюро Report, об этом заявила журналистам заместитель министра здравоохранения Грузии Тамар Габуния.

По ее словам, государство возьмет на себя лечение всех онкобольных, независимо от их дохода или наличия страховки.

"Для получения права на участие в программе требуется сдать анализ крови, пройти дополнительные визуализирующие исследования, компьютерную томографию и другие сканирования. Для назначения лекарств также может потребоваться генетическое тестирование", - отметила Т.Габуния.

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Версия на азербайджанском языке Gürcüstanda bütün xərçəng xəstələrinin müalicəsini dövlət maliyyələşdirəcək

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