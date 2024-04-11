Правительство Грузии будет финансировать лечение всех онкобольных в стране

Правительство Грузии полностью возьмет на себя финансирование лечения онкологических больных в стране.
Как передает корреспондент местного бюро
По ее словам, государство возьмет на себя лечение всех онкобольных, независимо от их дохода или наличия страховки.
"Для получения права на участие в программе требуется сдать анализ крови, пройти дополнительные визуализирующие исследования, компьютерную томографию и другие сканирования. Для назначения лекарств также может потребоваться генетическое тестирование", - отметила Т.Габуния.