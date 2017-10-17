 Наверх
    Закрыть фоторежим

    Правительство Ирака восстановило полный контроль над Киркуком

    В городе введен комендантский час

    Баку. 17 октября. REPORT.AZ/ Центральная власть Ирака восстановила полный контроль над Киркуком.

    Как передает Report со ссылкой на турецкую газету Cümhuriyyet, об этом заявил представитель иракского правительства.

    По сообщению, в Киркуке введен комендантский час. Лица, связанные с руководством Курдской автономной провинции на севере Ирака, покинули регион.

    В информации говорится, что считающиеся вооруженным формированием автономии на севере страны "пешмерге" вышли из Киркука.

    Отметим, что 16 октября была распространена информация об очистке иракской армией от "пешмерге" территорий в Киркуке с нефтяными скважинами и военным аэропортом. 

    Скачать фотографию Показать в полном размере Скачать в виде архива
    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi