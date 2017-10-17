Правительство Ирака восстановило полный контроль над Киркуком

Баку. 17 октября. REPORT.AZ/ Центральная власть Ирака восстановила полный контроль над Киркуком.

Как передает Report со ссылкой на турецкую газету Cümhuriyyet, об этом заявил представитель иракского правительства.

По сообщению, в Киркуке введен комендантский час. Лица, связанные с руководством Курдской автономной провинции на севере Ирака, покинули регион.

В информации говорится, что считающиеся вооруженным формированием автономии на севере страны "пешмерге" вышли из Киркука.

Отметим, что 16 октября была распространена информация об очистке иракской армией от "пешмерге" территорий в Киркуке с нефтяными скважинами и военным аэропортом.