Баку. 22 февраля. REPORT.AZ/ Правительство Голландии признало так называемый "армянский геноцид".

Как передает Report со ссылкой на DHA, парламент страны принял события 1915 года как "геноцид".

Нижняя палата парламента Нидерландов в четверг одобрила предложение, признающее так называемый "геноцид армян" в 1915 году. Прямая трансляция пленарного заседания велась на сайте главного законодательного органа страны.

Решение было одобрено всеми политическими силами за исключением партии "Денк", представляющей интересы турецкой диаспоры в стране.

Как отмечают эксперты, признание геноцида парламентом осложнит отношения между Гаагой и Анкарой, и так находящиеся на крайне низком уровне после дипломатического скандала 2017 года.





