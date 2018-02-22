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    Правительство Голландии признало так называемый "армянский геноцид"

    Парламент страны принял события 1915 года как геноцид.

    Баку. 22 февраля. REPORT.AZ/ Правительство Голландии признало так называемый "армянский геноцид".

    Как передает Report со ссылкой на DHA, парламент страны принял события 1915 года как "геноцид".

    Нижняя палата парламента Нидерландов в четверг одобрила предложение, признающее так называемый "геноцид армян" в 1915 году. Прямая трансляция пленарного заседания велась на сайте главного законодательного органа страны.

    Решение было одобрено всеми политическими силами за исключением партии "Денк", представляющей интересы турецкой диаспоры в стране.

    Как отмечают эксперты, признание геноцида парламентом осложнит отношения между Гаагой и Анкарой, и так находящиеся на крайне низком уровне после дипломатического скандала 2017 года.



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