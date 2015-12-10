 Наверх
    Закрыть фоторежим

    ​Правительство Армении передаст Голубую мечеть в Ереване Ирану

    Будет подписан договор о праве на использование, сроком на 99 лет

    Баку. 10 декабря. REPORT.AZ/ Правительство Армении передаст расположенную в Ереване Голубую мечеть Ирану. Как сообщает Report со ссылкой на армянские СМИ, согласно решению правительства Армении  ереванский исторический и культурный памятник Голубая мечеть будет включен в государственный реестр исторических и культурных недвижимых памятников, не подлежащих отчуждению. Однако после государственной регистрации права на имущество памятника и земли с представителем Ирана – посольством ИРИ в Армении, будет подписан договор о праве на использование, сроком на 99 лет. 

    Здание мечети будет использоваться в качестве культурного центра.

    Голубая мечеть  построена  в 1766 году  тюркским ханом Эриванского ханства, Гусейнали-ханом Каджаром. Площадь мечети составляет 7000 кв. м. В юго-восточной части мечети находится минарет высотой 24 м, имеется 28 павильонов, библиотека в северной части, основной зал и купол в южной части, и внутренний двор. 

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi