​Правительство Армении передаст Голубую мечеть в Ереване Ирану

Баку. 10 декабря. REPORT.AZ/ Правительство Армении передаст расположенную в Ереване Голубую мечеть Ирану. Как сообщает Report со ссылкой на армянские СМИ, согласно решению правительства Армении ереванский исторический и культурный памятник Голубая мечеть будет включен в государственный реестр исторических и культурных недвижимых памятников, не подлежащих отчуждению. Однако после государственной регистрации права на имущество памятника и земли с представителем Ирана – посольством ИРИ в Армении, будет подписан договор о праве на использование, сроком на 99 лет.

Здание мечети будет использоваться в качестве культурного центра.

Голубая мечеть построена в 1766 году тюркским ханом Эриванского ханства, Гусейнали-ханом Каджаром. Площадь мечети составляет 7000 кв. м. В юго-восточной части мечети находится минарет высотой 24 м, имеется 28 павильонов, библиотека в северной части, основной зал и купол в южной части, и внутренний двор.