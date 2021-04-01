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Познер покинул Тбилиси после акций протеста из-за его визита

Познер покинул Тбилиси после акций протеста из-за его визита Российский телеведущий Владимир Познер покинул Грузию, где прошли акции протеста в связи с его визитом
В регионе
1 апреля 2021 г. 09:31
Познер покинул Тбилиси после акций протеста из-за его визита

Российский телеведущий Владимир Познер покинул Грузию, где прошли акции протеста в связи с его визитом, сообщает грузинское бюро Report.

Телеведущий и его друзья покинули здание гостиницы с помощью полицейского кордона, протестующие проводили их до аэропорта и разошлись, убедившись, что визитеры покинули страну.

Накануне в Тбилиси прошли акции протеста из-за визита Познера, который прибыл в столицу Грузии, чтобы отметить день рождения.

Протестующие утверждают, что поскольку Познер не признает территориальную целостность страны, то его присутствие неприемлемо. Накануне они окружили здание отеля, где изначально остановились Познер и его друзья, позже гости были переправлены в гостиницу Romms hotel в центре Тбилиси. Протестующие закидали яйцами фасад здания, требуя, чтобы Познер и его товарищи покинули страну.

Ранее Познер заявил, что приехал в Тбилиси отметить день рождения и собирался вернуться 3 апреля. Он допустил, что может улететь и раньше, добавив, что находится в гостинице в безопасности, которую обеспечивает полиция.

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Версия на азербайджанском языке Pozner Gürcüstanı planlaşdırdığı vaxtdan əvvəl tərk edib

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