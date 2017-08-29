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    Пожары вспыхнули еще в двух регионах Грузии

    В ближайшее время к тушению подключат вертолет

    Баку. 29 августа. REPORT.AZ/ Сразу в двух регионах Грузии – Кахети и Самцхе-Джавахети вспыхнули пожары. 

    Как сообщает Report со ссылкой на грузинские СМИ, об этом заявили представители местных районных администраций.

    В селе Манави (Кахети) огонь охватил два гектара – горит трава. На месте находятся пожарные-спасатели с соответствующей техникой.

    С пожаром борются и близ курорта Абастумани (регион Самцхе-Джавахети). По словам местных жителей, курорт фактически полностью окутан дымом и сложно дышать.

    Ожидается, что в ближайшее время к тушению пожара подключат вертолет. 

    За последние сутки пожары возникли еще в двух местах – в Ахалцихском и Ахалкалакском районах региона Самцхе-Джавахети.

    Серия пожаров охватила Грузию летом 2017 года. Самым крупным оказался пожар в Боржоми-Харагаульском лесу неподалеку от села Даба, который тушили шесть дней. По предварительным данным, сгорела территория площадью более 100 гектаров. Ситуацию осложняли горный рельеф, ветер и сухая погода. В тушении пожара Грузии помогли ряд соседних стран, в том числе  Азербайджан и Турция.

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